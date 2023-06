Les banques européennes prises d’une frénésie d’embauche inattendue

Compte tenu de l’état des revenus en banque d’investissement, il n’est pas surprenant que 2023 soit au plus bas pour les postes en banque, ni que l’on assiste à des suppressions plutôt qu’à des créations de postes. Et pourtant, le recrutement continue de battre son plein même dans les secteurs les plus affaiblis, et il y a une bonne raison à cela : la peur de rater quelque chose, ou le fameux syndrome FOMO (Fear of Missing Out).

À l’heure où les banques comme Goldman Sachs et Morgan Stanley licencient des milliers de personnes, et où les meilleurs éléments de Credit Suisse cherchent une sortie avant d’être remerciés par UBS, les banques qui en temps normal n’auraient pas accès à de telles pointures sont poussées à l’action.

En tête Santander, la banque espagnole qui a déjà embauché une dizaine de banquiers seniors de Credit Suisse, avec apparemment à la clé des bonus garantis sur plusieurs années. « Il y a un an, tout cela n’aurait été qu’un rêve pour Santander, » déclarait il y a quelques jours un banquier M&A à IFR. « Ils ne sont pas considérés comme un véritable acteur de la banque d’investissement aux US. »

De la même manière que la crise financière avait fourni à Barclays une opportunité de mettre la main sur les meilleurs éléments de Lehman et de prendre pied sur le marché US, le raisonnement est le suivant : le remue-ménage actuel permet aux banques de moindre envergure, hors des Tier 1 et 2, de se lancer dans l’évolution générationnelle de leurs effectifs.

« L’Europe lève le gel des embauches et découvre que dans certains cas, les talents d’exception, autrefois intouchables, deviennent maintenant recrutables, » indiquait récemment à Reuters Jeanne Branthover, Managing Partner et Responsable de la practice Services Financiers de DHR Global à New York. Elle ajoute par ailleurs que les banques européennes évaluent actuellement les talents qui apparaissent sur le marché et les comparent à leurs employés. Une démarche qui s’applique tout particulièrement au sommet de la hiérarchie : il ne fait pas bon être un MD médiocre confortablement installé chez un acteur local cette année.

