Quand les étudiants de 22 ans se ruent vers le cursus en finance qui peut leur assurer des salaires proches de 150k €

Si vous êtes de celles et ceux qui cherchent un moyen relativement abordable pour décrocher un poste à la rémunération généreuse en finance, on sait depuis longtemps qu’il est utile de se pencher sur les meilleures écoles de commerce françaises. C’est bien ce que confirme l’article du Financial Times, paru le 12 juin, sur les meilleurs Masters en finance destinés aux récents titulaires d’une licence sans expérience professionnelle : cinq établissements français dans le Top 10, dont 4 aux 4 premières places – ESCP, HEC, ESSEC, SKEMA – celui de l’EDHEC se classant 9è.

Les écoles de commerce françaises offrent un bon rapport qualité-prix. Selon le FT, le MSc in Finance d’Imperial College Business School, classé 15è, coûte 54k $ (50k €) et laisse envisager un salaire de 129k $ (120k €) au bout de trois ans après obtention du diplôme, alors que celui de l’ESCP, arrivé en tête, revient à 30k $ (28k €) pour des perspectives de salaire à 158k $ (146k €, à quelques encâblures des 150k €) pour la même période. Le Master de l’ESCP présente aussi l’avantage d’être enseigné à Paris et à Londres, et de proposer aux étudiants deux options de spécialisation : les marchés financiers ou la banque d’investissement. Les diplômés de ce cursus se trouvent un peu partout, de Goldman Sachs à Rothschild.

Malheureusement pour les étudiants qui n’ont pris conscience que récemment du pouvoir d’attraction de l’ESCP, tout cela n’est pas passé inaperçu. Le nouveau doyen de l’école indique au Financial Times que les candidatures pour ce cursus ont doublé cette année ; sans préciser toutefois si c’est aussi le cas du nombre de places…

