JPMorgan monte une équipe de recherche en IA à Paris

Et si Paris était aujourd’hui le marché le plus en vogue pour le recrutement en Europe ? Il y a d’abord eu Goldman Sachs et Morgan Stanley, puis Jane Street ; c’est maintenant le tour de JPMorgan. La banque américaine transfère l’un des piliers de sa recherche IA dans la capitale et cherche à s’attacher les services de jeunes diplômés de haut vol pour le rejoindre.

Nelson Vadori, Research Director AI chez JPMorgan, a annoncé le 1er juin sa relocalisation à Paris et précisé que son équipe « recrute des chercheurs ». En poste chez JPM à New York depuis près de sept ans, il y est entré comme chercheur quantitatif en taux exotiques ; il avait d’abord a été consultant en risque quantitatif chez Deloitte à Paris, puis strat chez Morgan Stanley au Canada.

La romance passionnée de JPMorgan avec l’intelligence artificielle s’est encore intensifiée après l’annonce du lancement d’IndexGPT, une sorte de ChatGPT maison. La banque aurait publié en trois mois plus de 3 600 annonces pour des postes en lien avec l’IA, et cette équipe serait en quête d’un chercheur titulaire d’un doctorat.

Avec ce volume à venir de talents en IA, dans un contexte où la réduction des coûts reste prioritaire, l’attirance pour Paris est claire : c’est, d’assez loin d’ailleurs, l’endroit où les postes tech en sell side sont les moins bien payés. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi Morgan Stanley recrute aussi ses quants à Paris.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: alex.mcmurray@efinancialcareers.com in the first instance.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)