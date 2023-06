Recrutement majeur en France pour Deutsche Bank avec l’épouse de Tidjane Thiam

Si la carrière en banque de Tidjane Thiam semble se limiter aujourd’hui à l’écriture de lettres au Financial Times pour tenter de s’exonérer des reproches sur la débâcle de Credit Suisse, tout va pour le mieux pour son épouse.

Selon Financial News, Marie-Soazic Geffroy, qu’il a épousée il y a quelques années, rejoint Deutsche Bank. Elle codirigera l’activité FIG (Financial Instutions Group) au niveau mondial aux côtés de Jeff Cady, en provenance de Citi, dont l’épouse est beaucoup moins connue.

Marie-Soazic Geffroy est l’une des meilleures banquières françaises. Diplômée d’HEC Paris, elle est entrée chez Morgan Stanley en 1998 à Hong Kong, puis a ensuite mis le cap sur Zurich en 2018. Après plus de vingt ans chez Morgan Stanley, elle rejoint Perella Weinberg Partners en 2021. C’est là que DB est allée la débaucher. Elle assumera ses fonctions depuis Paris.

Pendant que son épouse se concentrait sur les deals impliquant les institutions financières, Tidjane Thiam, démissionnaire de son mandat de CEO chez Credit Suisse fin 2020, a passé ces dernières années à la tête d’un SPAC. La fusion avec une pépite californienne en 2022 lui a depuis laissé le temps de s’adonner à d’autres activités. En avril 2023, Tidjane Thiam déclarait avoir été victime d’une tentative d’extorsion sur Instagram.

