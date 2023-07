Encore une nouvelle équipe chez JPMorgan à Paris

Et si c’était le bon moment pour les jeunes entreprises aux USP innovantes pour chercher à lever des fonds ? Malgré la faillite de Silicon Valley Bank, un certain nombre d’autres banques font de gros efforts pour pallier cette défection. Les deux les plus actives en Europe sont HSBC et JPMorgan.

HSBC a été la première à s’engager dans l’aventure, en rachetant la branche britannique de SVB pour une livre symbolique en mars dernier, et vient de lever le voile sur ses projets pour cette équipe. SVB a été renommée HSBC Innovation Banking et emploie 700 personnes, essentiellement au Royaume-Uni et en Scandinavie, avec quelques autres équipes plus modestes d’une quarantaine de personnes ou moins aux US, à Hong Kong et en Israël.

JPMorgan joue dans la même cour avec son ‘Innovation Economy Team’. En dépit d’un fort enracinement aux États-Unis, elle pousse maintenant vers l’Europe. Elle a enregistré cette année deux arrivées majeures au sein de l’Innovation Economy Team, respectivement à Paris et Munich : Arthur Brunschwig, Executive Director – Treasury Services chez JPM depuis début 2021, est aujourd’hui Innovation Economy Payments Sales Lead EMEA ; et Max Hauer, ancien MD en couverture du capital-risque chez Unicredit, a rejoint l’équipe en avril.

Noel Quinn, CEO d’HSBC, a déclaré le 12 juin que la banque projetait de « faire croître » son entité Innovation Banking et affiché sa volonté de recruter « à mesure que la demande augmente. » Toutefois, la banque n’a pas encore publié d’annonces pour des postes à pourvoir au sein de la nouvelle équipe. Son seul recrutement majeur à l’extérieur de la banque à ce stade est celui de Patrick Moynihan, jusque récemment responsable du risque opérationnel chez Barclays.

Dans le même temps, JPMorgan a démarré les embauches à Paris. Arthur Brunschwig voit dans son équipe un potentiel de « forte croissance », comme il l’a exprimé en lançant un appel à candidatures pour un poste de VP en gestion des relations. Il y a actuellement 43 postes ouverts en lien avec cette équipe, même s’ils sont essentiellement basés aux US. Ailleurs, la banque recrute des associates à Londres et en Australie, et un Executive Director à Shangai.

