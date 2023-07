Les postes en banque qui paient bien pour un peu plus de 8 heures par jour

Hormis le côté financier, il y a quelques autres aspects qui collent à la peau de la banque d’investissement, dont les fameux temps de travail calamiteux – certes, il y en a d’autres, mais restons sur ce cas précis.

Si vous êtes déjà demandé qui fait le plus d’heures au sein du secteur bancaire, ne cherchez pas plus loin. Nous avons passé ces dernières semaines beaucoup de temps à recueillir, analyser et compiler notre nouveau rapport de rémunération (à retrouver en suivant ce lien). Près de 3 500 professionnels du secteur ont répondu pour les différentes fonctions des services financiers.

Il est apparu que parmi les principales divisions de la banque d’investissement, ce sont les technologues qui travaillent le moins, suivis (un peu plus loin) par les professionnels de la conformité et de la finance (comprenez comptabilité). Et ceux du M&A et des marchés de capitaux (les banquiers d’investissement pur jus) qui travaillent le plus, suivis des chercheurs actions.

Si tout cela n’a rien d’une surprise pour les familiers du secteur, c’est le croisement entre le nombre d’heures hebdomadaires et le salaire (et la rémunération totale) qui nous fournit les éléments les plus riches d’enseignements.

Le premier est que, sans prise en compte des bonus, les banquiers d’investissement ne gagnent pas nécessairement plus que leurs collègues. Hormis les professionnels en vente et trading, les salaires horaires en banque d’investissement sont dominés par ceux des technologues. Les quants et même les professionnels du risque suivent d’assez près.

Avant que les banquiers n’interviennent pour parler de leurs énormes bonus, il est bon de noter que 2022 a été une année difficile pour la banque d’investissement, et ce sera le cas aussi de 2023. Il n’y aura pas de bonus record, de sorte que les salaires constitueront la majeure partie de la rémunération totale.

Après ajout des bonus, les banquiers d’investissement ressortent en tête devant les technologues et les quants (et très loin devant les professionnels du risque). En termes de rémunération totale, les banquiers d’investissement gagnent plus de 100k $ de plus que leurs collègues technologues.

C’est pourtant à l’observation du salaire horaire que les choses deviennent très intéressantes. Les quants et technologues, tout comme les personnels du risque, de la conformité, de la finance (comptabilité) et des opérations, travaillent tous moins que ceux du front office. Leur temps de travail peut varier de 42,6 à 45,6 heures par semaine (soit entre 8,05 et 9,12 h par jour, hors pauses) pour des salaires moyens de 130k à 180k $. Le salaire horaire moyen s’élève alors entre 56,3 et 77,8 $ pour le plus élevé – soit plus que ne gagnent les chercheurs actions - en moyenne 76 $ de l’heure pour un nombre d’heures bien supérieur.

Il est bien évidemment impossible d’estimer quel job en banque d’investissement offre le meilleur rapport qualité-prix. Certaines personnes n’ont naturellement besoin que de 4 à 5 heures de sommeil par nuit, à l’instar d’Emmanuel Macron, et adorent l’argent (ou en ont besoin). Si c’est votre cas, foncez – vers la banque d’investissement ou la vente et le trading. Nous proposons quelques avis d’experts pour vous aider à y entrer.

Mais si les horaires de dingue en banque sont hors de question pour vous, il existe quelques autres options. Notre rapport met également en lumière qu’au-delà des banquiers d’investissement, des chercheurs actions et des vendeurs et traders, il existe en banque des postes aux horaires bien plus raisonnables.

* Ensemble des montants exprimés en $ US en raison de la diversité géographique des contributeurs au rapport de rémunération.

