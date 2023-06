Pourquoi Goldman Sachs doit licencier des MD (et des partners)

Si le Financial Times voit juste, la prochaine vague de 250 suppressions de postes chez Goldman Sachs touchera les managing directors (MD) de la banque plus que toute autre catégorie de personnel.

Il y a probablement plusieurs raisons à cela. Comme nous l’avons souligné dans ce récent article, chaque MD doit coûter à la banque au moins 1,5 million de dollars. Sur un marché où les deals se font plutôt rares, et où les revenus en M&A et DCM ont baissé respectivement de 27% et 32% sur un an au premier trimestre, s’en séparer est le moyen le plus évident de faire rapidement des économies.

Goldman n’a pas souhaité commenter la validité des assertions du FT, mais des sources en interne indiquent voir une autre raison aux licenciements de MD. Tout comme les partners, ils ont tendance à accumuler les gains en raison d’une règle relative aux restrictions d’acquisition des stocks options, introduite en 2008.

Connue en interne sous le nom de « règle des 60, » elle stipule que les employés de Goldman peuvent quitter la banque lorsque la somme de leur âge et de leur ancienneté atteint 60, et qu’ils peuvent alors conserver l’intégralité de leurs actions non acquises durant la période. « Les cadres seniors ont beaucoup d’argent immobilisé en actions Goldman non acquises, qu’ils perdent s’ils partent à la concurrence. Mais lorsqu’il atteignent la barre des 60, la totalité leur devient acquise, et ils peuvent partir en conservant le tout, » explique un cadre senior de Goldman.

Si c’est une bonne chose pour tous ceux qui atteignent la barre fatidique, cela signifie aussi que les employés de Goldman qui s’en approchent ont tendance à rester plus longtemps qu’ils ne le feraient dans un autre contexte. « Les gens proches de leurs 60 deviennent comme des barrages routiers, » affirme notre source sous le sceau de la confidentialité. « Ils n’ont pas le feu sacré pour pousser la véritable innovation parce qu’ils ne pensent pas la voir se concrétiser un jour. »

Goldman n’est pas la seule banque à procéder de la sorte. Elle avait indiqué en introduisant la règle des 60, qui succédait à la ‘règle des 55’ en vigueur auparavant, vouloir simplement suivre la pratique commune.

Les partners de Goldman sont également impactés par la règle des 60. Business Insider rapportait fin mai que 85 partners avaient quitté la banque depuis l’accession de David Solomon au poste de CEO, même s’il a lui-même déclaré lors de la dernière journée investisseurs que le turnover des partners n’était pas plus élevé que d’habitude.

Goldman a passé ces dernières années à recruter de nouveaux managing directors à l’extérieur, en particulier pour sa division technologie. Elle prévoit également une nouvelle série de promotions à ce rang à la fin de cette année.

Notre source en interne nous indique encore que la prochaine vague de licenciements en septembre correspondra simplement à la cure d’amaigrissement annuelle. « Il y en a eu une en septembre 2022, et celle de septembre 2023 aura pour seul objectif d’éliminer les moins performants, parmi les MD comme chez les autres, en amont des nouvelles promotions à l’échelon MD à la fin de l’année. »

