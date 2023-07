« Je quitte une fintech où je télétravaille pour un poste en présentiel dans une banque »

Je suis développeur senior dans la finance. J’ai passé plusieurs années dans une fintech et je suis sur le point d’entrer dans une grande banque américaine. L’une des raisons de ce changement tient au télétravail : je n’aime pas ça.

La fintech qui m’employait avait pour politique de demander à tout le monde de travailler de chez soi. Lors de la mise en œuvre, j’ai demandé à pouvoir travailler au bureau, mais cela m’a été refusé.

Le travail à distance n’est pas la voie à suivre. C’est synonyme d’horaires plus lourds, de burnout, d’expositions aux distractions. Alors que le bureau est un espace propice à la créativité, où les interactions entre collègues sont spontanées ; c’est impossible à répliquer en ligne. Rester coincé chez soi, c’est offrir un terrain favorable à la solitude et à l’isolement, et se déconnecter de l’entreprise en tant que structure.

Les décideurs l’ont bien compris. Ils regardent les mesures de performance et se positionnent contre le télétravail. Ils connaissent les chiffres. Ils voient les effets secondaires, les problèmes de santé mentale et le manque criant d’innovation.

Pourtant, de nombreux décideurs sont aussi réticents à abandonner leur politique de télétravail en raison de son impact sur le processus de recrutement. Il est devenu très, très difficile de trouver de bons talents dans les grandes villes très chères comme Londres.

C’est une erreur de la part des candidats. Les préjugés sur le travail en présentiel sont réels. Je n’ai pas de preuve tangible, mais la plupart des licenciements touchent … celles et ceux en télétravail. Sans compter que les gens qui bénéficient d’une proximité physique avec leurs managers ont de meilleures perspectives de promotion.

Voilà pourquoi je pars dans une banque qui attend de moi que je passe plus de trois jours par semaine au bureau.

Joseph Huffman est un pseudonyme

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: sbutcher@efinancialcareers.com in the first instance. Whatsapp/Signal/Telegram also available (Telegram: @SarahButcher)

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)