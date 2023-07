Notre rapport 2023 sur les salaires et bonus en banque est sorti et disponible en téléchargement

C’est fait !

Le rapport de rémunération 2023 d’eFinancialCareers est sorti. Nous avons reçu près de 3 500 réponses de nos lecteurs de tous les secteurs de la finance dans le monde entier – et nous vous en remercions.

Nous avons décomposé les salaires, puis les bonus. Nous les avons ensuite additionnés pour obtenir la rémunération totale. Nous avons également décomposé les temps de travail hebdomadaires et les niveaux de satisfaction en termes de rémunération, puis nous les avons additionnés, multipliés et divisés, et que dire encore.

Nous avons des chiffres pour le sell side et pour le buy side. Il est difficile d’imaginer un guide plus complet dans tous les sens du terme pour évaluer comment les banquiers d’investissement (et les autres acteurs de la finance) sont rémunérés pour leur travail.

Afin de vous en donner un aperçu, nous avons compilé un tableau qui ne fait pas lui-même partie du rapport, mais vous qui donnera déjà une idée des résultats que nous avons identifiés. Comme vous le constaterez ci-dessous, la rémunération moyenne dans les services financiers est comprise entre 108k $* pour les postes les plus juniors, et 700k+ $* pour les plus seniors. Pour une année où la tendance est à la baisse, c’est plutôt correct.

Pour télécharger le rapport, c’est par ici.

* Ensemble des montants exprimés en $ US en raison de la diversité géographique des contributeurs au rapport de rémunération.

