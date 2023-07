La fin malheureuse d’un ex-VP de Goldman qui fumait de l’herbe quasiment tous les week-ends

Jeune trentenaire, Brijesh Goel avait tout. Après un début de carrière chez Deutsche Bank à New York, il rejoint Goldman Sachs à 26 ans et se retrouve vice president au sein de l’équipe crédit structuré. À 36 ans, il décroche un poste chez Apollo, l’établissement de buy side bien connu pour ses rémunérations indécentes.

Oui mais voilà, le 21 juin, Brijesh Goel a sombré dans le désespoir. Un tribunal de Manhattan l’a reconnu coupable de conspiration, fraude en valeurs mobilières et obstruction à la justice. Il encourt une peine maximale de 20 ans de prison.

À l’origine de cette fin désastreuse, son amitié avec Akshay Niranjan, un trader de Barclays qu’il avait rencontré en école de commerce en Californie. Bloomberg rapporte que les deux hommes passaient la plupart de leurs week-ends ensemble. Ils fumaient beaucoup, de l’herbe. Ils allaient à des festivals de musique. Ils jouaient aussi au squash même ivres, et c’est justement au cours d’un match de squash que Brijesh Goel a donné son premier tuyau de trading à Akshay Niranjan.

Au total, Brijesh Goel lui a confié sept infos confidentielles, qui ont généré un total de 292k $. Mais le FBI les avait en ligne de mire et Akshay Niranjan – qui a quitté Barclays en août dernier, a accepté de porter un micro pour jouer les indics et de témoigner contre son ami. Une conversation enregistrée dans une cage d’escalier a été diffusée durant le procès, dans laquelle on entend Goel dire : « M---… Il faut qu’on efface ça. On a placé une transaction ? Il faut l’effacer. J’ai même pas cette discussion. »

Dans le cadre de l’accord passé avec le gouvernement fédéral, Ashkay Niranjan ne sera pas poursuivi. Brijesh Goel pour sa part, encourt non seulement une longue peine de prison, mais aussi une expulsion vers l’Inde. Ce n’est certes pas la conséquence directe de la fumette ou des matchs de squash en état d’ébriété, mais il va maintenant avoir tout le temps de regretter sa période hédoniste à l’issue de son MBA.

Photo by Matthew Brodeur on Unsplash