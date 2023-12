Credit Suisse était dirigé par des non-banquiers incompétents, payés plus d’un million de dollars

Que Credit Suisse ait été miné par l’incompétence est maintenant clair depuis un moment. Même avant que la banque ne soit sauvée par UBS, c’est bien ce mot de douze lettres qui ressortait à l’évocation des énormes pertes consécutives à l’affaire Archegos. Les incompétents parmi les cadres dirigeants comme les cadres intermédiaires étaient pointés du doigt. Le Wall Street Journal pense aujourd’hui avoir trouvé le cœur du problème : Urs Rohner, le président de Credit Suisse. Durant ses 10 années de mandat, le prix de l’action Credit Suisse s’est effondré de 75%.

Urs Rohner était juriste, et il présidait un conseil d’administration rassemblant diverses personnalités sans expérience de la banque, généralement payés plus d’un million de dollars, raconte le WSJ. On y trouvait un professeur de Harvard étudiant l’égalité des genres sur le lieu de travail, mais aussi ancien inventeur chez Google ; un membre de la famille royale du Qatar ; le fils d’un ancien président de Credit Suisse ; et le PDG du groupe pharmaceutique Roche.

Urs Rohner est aussi celui qui a embauché Tidjane Thiam, lui-même également non-banquier, pour lui confier le poste de CEO. Tidjane Thiam a fait de son mieux pour réduire les coûts et éradiquer les pratiques qui auraient été perpétuées par le président, comme renoncer aux prêts sur marge à la famille royale du Qatar (ce que les amis d’Urs Rohner démentent). Thiam a embauché des responsables conformité qui ont découvert que Credit Suisse sponsorisait le Festival du Film de Zürich, cofondé par la compagne de Rohner, et qu’il réservait une place à un ami dans le parking privé très prisé de Credit Suisse à Zurich. Tidjane Thiam avait ensuite été convié à la soirée d’anniversaire de Rohner, où apparaissait un artiste noir passant le balai. Le WJS raconte que Thiam y avait vu un message tacite et raciste : il était là pour dégager le président.

Urs Rohner faisait l’effet d’un homme dépassé et déconnecté. Au moment de la réduction des coûts en 2019, il aurait décidé d’emmener le conseil et les organes non-exécutifs à New York pour fêter la restructuration. Pierre-Olivier Bouée, alors COO de la banque, avait tenté de protester contre ce voyage, qui avait tout de même eu lieu. Les membres non-banquiers du conseil étaient arrosés d’avantages allant des invitations au Turf blanc de St. Moritz aux formations en leadership avec rien moins que l’ambassadeur de la marque, à savoir Roger Federer.

Urs Rohner, aujourd’hui membre du conseil d’administration de GlaxoSmithKline, rejette toutes les accusations portées contre lui. Il affirme que la banque allait bien avant son départ, que le capital était solide, tout comme la liquidité, que les activités « étaient toutes performantes et rentables » et que Credit Suisse était sur la bonne voie jusqu’à sa sortie.

Les principaux actionnaires s’inscrivent en faux. « Le président et certains autres membres du conseil d’administration n’avaient pas les compétences requises, » note l’un d’entre eux. « Le bilan du président était épouvantable, » raconte un autre. Sergio Ermotti, l’actuel CEO d’UBS, en conviendra sans doute : il a déclaré la semaine dernière que les banquiers seniors négligents devraient être sanctionnés plus sévèrement, et que l’effondrement de Credit Suisse était dû « à des défaillances répétées de la gestion du risque et des opérations. » Et au bout du compte, c’est bien Urs Rohner qui en porte la responsabilité.

