Goldman Sachs enrôle les filles de Rupert Murdoch comme stagiaires pour 2024

Il faut bien être assez spécial pour décrocher un stage chez Goldman Sachs : le taux d’acceptation y est inférieur à 1,5%. Si vous n’avez pas réussi à décrocher de stage pour 2024, vous pouvez vous rassurer en vous disant que vous n’êtes pas un cas isolé, mais aussi vous lamentez sur le fait que votre père n’est pas un patron de presse milliardaire.

La promotion de stagiaires 2024 chez Goldman Sachs comprend en effet les noms de Grace et Chloe Murdoch, les deux filles nées de l’union de Rupert Murdoch et Wendi Deng. Toutes deux seront summer analysts en banque d’investissement à New York : Chloe dans l’équipe TMT (Technologie, Média et Télécoms), Grace dans l’équipe grande consommation et distribution.

Goldman Sachs n’a pas souhaité commenter l’arrivée de ces deux nouvelles stagiaires, âgées d’environ 20 at 22 ans. Grace est étudiante en histoire à Yale ; Chloe est à Stanford. Dans un article paru l’an dernier, le South China Morning Post racontait qu’elles avaient passé le plus clair de leur temps à faire la navette entre les demeures familiales de Los Angeles, Beverly Hills et de l’Arizona, « mais qu’en dehors de ça, elles menaient une vie relativement ‘normale’. »

Qu’est-ce qui a bien pu attirer Goldman Sachs chez ces deux étudiantes d’une vingtaine d’années, dont le père milliardaire est l’un des hommes les plus riches du monde ? Épinglées il y a dix ans par des plaintes contre le népotisme lié à la Chine, la plupart des banques procèdent aujourd’hui à des contrôles rigoureux des étudiants, et Goldman Sachs ne déroge pas à la règle. L’attrait de Grace et Chloe peut aussi tenir au fait qu’elles parlent mandarin et ont respectivement effectué des stages au Wall Street Journal et dans un établissement de capital-risque pour l’une, et dans une startup de la blockchain pour l’autre.

Dans les commentaires publiés sur Wall Street Oasis, les étudiants n’apprécient pas vraiment de voir leurs candidatures ignorées, même si certains voient dans cette décision un certain bon sens commercial, dans la mesure où Rupert Murdoch a versé 105 millions de dollars de commissions à Goldman Sachs lors de la vente de 71 milliards de dollars d’actifs à Disney il y a cinq ans…

