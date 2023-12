Employeur idéal : le top 10 des hedge funds

Un grand nombre des 7 500 personnes qui ont voté cette année dans le cadre de l’enquête sur l’employeur idéal ont sélectionné les hedge funds comme leur employeur préféré.

S’il n’y a pas de règle dans l’absolu, force est de constater que bon nombre des hedge funds classés premier ou deuxième Employeur Idéal par les répondants à notre enquête sont aussi certains des plus gros en termes d’actifs sous gestion. Rien de bien surprenant à cela. Les plus grands hedge funds sont aussi certains des plus connus. Et quand les actifs sous gestion vont de pair avec de forts rendements à effet de levier, ils permettent au fonds qui les gère d’investir plus en technologie et de générer de solides bénéfices. En conséquence, ils leur permettent aussi de consacrer plus de moyens à la rémunération, aux carrières gratifiantes et à la culture.

Citadel sort largement vainqueur dans la catégorie Hedge Funds de l’Employeur Idéal. Il a recueilli à lui seul près de trois fois plus de voix parmi les votants l’ayant classé premier ou deuxième que les trois suivants réunis. Mais qu’est-ce qui suscite une telle popularité ? Comme le montre le tableau ci-dessous, il obtient des scores particulièrement élevé par rapport aux autres hedge funds sur les critères d’évaluation liés à la rémunération.

« Citadel est incontestablement un endroit très prometteur pour accélérer une carrière, » nous confie Matt Jahansouz, son directeur des ressources humaines. « Nous recherchons des spécialistes de la résolution de problèmes, engagés pour l’excellence et qui veulent faire partie de notre culture très collaborative et entrepreneuriale. »

Ken Griffin, fondateur et CEO de Citadel, déclarait lors d’un événement destiné aux étudiants de LSE en octobre dernier, que le fonds cherchait à faire venir « des gens qui aiment collaborer avec les autres, » plutôt que des candidats techniquement brillants. Il ajoutait même que Citadel cherchait des personnes faisant du sport, jouant dans des orchestres ou qui participaient à d’autres activités d’équipe. Il concluait en insistant sur l’importance de la capacité à se connecter aux autres et à communiquer.

Juste derrière Citadel, Bridgewater décroche plus que la moyenne des hedge funds pour son intégrité, son approche du travail hybride et pour l’attention qu’il accorde à ses employés. Son fondateur et CEO, le légendaire Ray Dalio, a pris sa retraite l’an dernier. Sous sa direction, le fonds était bien connu pour sa culture particulière, fondée sur la transparence radicale – au point que les évaluations annuelles de performance, comprenant des indications de bonus, pouvaient être consultées par tout un chacun au sein du fonds.

C’est Renaissance Technologies qui décroche la troisième place des hedge funds, avec un score particulièrement élevé pour sa capacité à proposer des carrières intéressantes. Renaissance a une orientation plus scientifique que les hedge funds traditionnels : il recrute des mathématiciens, des physiciens et des informaticiens sans expérience préalable de la finance.

Au pied du podium, Millennium Management a obtenu comme Citadel de bons scores dans les catégories liées à la rémunération. Toutefois, il s’en est beaucoup moins bien sorti que son concurrent sur la perception sympathique de ses employés et l’attention qu’il leur porte. Les gestionnaires de portefeuille de Millennium – regroupés en équipes ou « « pods » autonomes où ils suivent leurs propres stratégies d’investissement – jouissent d’une extrême indépendance par rapport aux gestionnaires de portefeuille d’autres fonds multistratégies ; il est donc difficile de parler de culture d’entreprise dans un contexte de culture spécifique à chaque pod de Millennium.

Citadel et Millennium sont tous deux des hedge funds multistratégies. Les autres hedge funds de la liste se répartissent entre fonds multistratégies et fonds quantitatifs. Les fonds multistratégies, également connus sous le nom de multistrats, comme Balyasny, Point72 et Brevan Howard, mènent de multiples stratégies d’investissement et peuvent être très différents en matière de culture en fonction de quelques facteurs, comme le niveau d’indépendance qu’ils accordent à leurs gestionnaires de portefeuille. Les hedge funds quantitatifs, comme DE Shaw et AQR, mènent actuellement des stratégies purement systématiques, reposant sur des algorithmes informatiques et des stratégies de trading quantitatives, assez similaires à celles de Renaissance Technologies.

