« 98 % des recruteurs actions sont nuls. Voici comment je déniche les bons »

Je travaille en sales trading d'actions au comptant, comme bon nombre de mes amis. Je suis souvent approché par des recruteurs et 98% d'entre eux sont nuls.

Ils ont tous la même approche. D'abord, ils me demandent si je veux changer de poste. Si je réponds par l'affirmative, ils me disent quelle entreprise ils sont censés représenter.

Je dis bien ‘sont censés’ parce que, très souvent, les recruteurs n'ont pas vraiment de mandat pour pourvoir un poste : ils essaient juste de trouver des candidats qu'ils peuvent présenter à l'entreprise qui embauche afin de se faire de l'argent. Telle est la situation avec la plupart des recruteurs qui m'approchent en ce moment.

Il existe pourtant un moyen de filtrer les vrais bons recruteurs. Je leur demande les noms de leur contact et du responsable du recrutement dans la boîte qu'ils déclarent représenter. Je suis dans le métier depuis plus longtemps que 90% des recruteurs et, dans la plupart des cas, j’ai toutes les chances de connaître la personne qui a initié la recherche. S'ils restent évasifs et répondent les RH, alors je sais qu'ils n'ont pas de mandat.

Cela devient difficile lorsque même les bons recruteurs ne veulent pas dévoiler leurs contacts. Ce peut être fréquent, et s’engage alors une sorte de jeu du chat et de la souris pour les persuader d’accepter. Le client final requiert souvent l'anonymat jusqu'à ce qu'on lui propose un candidat pour un premier entretien.

En tant que candidat, pourtant, je veux savoir qui est le client. La dernière chose que je souhaite, c'est un recruteur qui essaie de me "vendre" partout. Les rumeurs peuvent revenir aux oreilles de mon employeur actuel, et les conséquences ne seraient pas anodines.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)

Photo by TUAN ANH TRAN on Unsplash