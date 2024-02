Barclays Paris recrute un trader qui n’a fait qu’une brève incursion en hedge fund

Il n’y a pas que Goldman Sachs qui recrute des traders taux venus du hedge fund Brevan Howard, Barclays aussi. Owen Coughlan, ancien responsable du trading Swaps Euro chez NatWest Markets, est réapparu à l’antenne parisienne de Barclays comme trader taux euro.

Il avait quitté NatWest en février 2022 après 13 ans et demi de bons et loyaux services, d’abord pour rejoindre Eisler Capital parmi les nouveaux gestionnaires de portefeuille. Il était ensuite passé chez Brevan Howard en mars 2023.

Brevan Howard n’a pas souhaité s’exprimer sur le départ d’Owen Coughlan, et lui-même n’a pas donné suite à nos sollicitations. On pense toutefois que son départ s’est effectué dans le cadre de la dissolution d’un pod qui formait de jeunes talents. Cette cellule, basée à Londres, était dirigée par Kostas Pantazopoulos, ancien partner de Goldman Sachs. Bloomberg faisait état en mai dernier des velléités de Barclays à embaucher 200 personnes supplémentaires à Paris à l’horizon 2026, afin d’augmenter de 300 à 500 personnes ses effectifs dans la capitale.

