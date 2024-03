Ce sympathique et populaire MD français de Goldman Sachs prend la décision « très difficile » de partir

Quitter Goldman Sachs n’a pas l’air simple. Le départ de Stephanie Cohen la semaine dernière semble avoir été le résultat de mois de délibérations durant lesquelles les cadres supérieurs de Goldman ont tenté de l’implorer de rester. Nabil Aquedim, managing director dans l’immobilier chez Goldman, laisse aujourd’hui entendre qu’il a traversé une période quelque peu tourmentée alors que lui aussi bataillait avec l’envie de partir.

La décision de quitter Goldman a « sans doute été la plus difficile de ma vie, » a-t-il déclaré dans un post LinkedIn. Ses quelques treize ans chez Goldman ont été « un formidable parcours », y expose-t-il, au long duquel il confie avoir « évolué vers le professionnel et l’humain » qu’il est aujourd’hui. Mais il part et se trouve actuellement en préavis – le fameux gardening leave des anglo-saxons - avant de se lancer dans d’autres activités.

Nabil Aquedim était simplement managing director, mais Goldman aurait pu vouloir le garder. Selon un recruteur, c’était « une vraie star » et ce n’est qu’en 2021 que Goldman l’avait promu managing director. Ses collègues le décrivaient comme quelqu’un de « gentil » et « intelligent », avec qui travailler était toujours un plaisir.

Nabil Aquedim est français et diplômé de l’École Polytechnique. Durant son passage chez Goldman Sachs, il a entre autres travaillé sur l’acquisition d’une chaîne d’hôtels grecs

