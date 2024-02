Cette deeptech parisienne qui recrute des banquiers et des traders

Quitter la finance traditionnelle pour une startup ne mène pas toujours à une fintech. À Paris, une pharmatech utilisant l’IA et la physique quantique embauche à la fois des banquiers et des traders.

Aqemia, qui utilise « des méthodes inspirées de la physique quantique et l’IA » pour accélérer la découverte de nouveaux médicaments, a embauché ces derniers jours Théa Vu, venue de chez Morgan Stanley. Elle y avait passé cinq ans et y était dernièrement associate en ECM. Elle devient la responsable financière d’Aqema. Autre figure du monde de la finance, Nicolas Canouï est un ancien trader quant de Credit Suisse, aujourd’hui responsable de la plateforme Aqema. Après cinq ans et demi de trading à New York pour Lehman, Barclays et la banque suisse, il a mis le cap sur Paris pour devenir Head of Trading Volatility chez le gestionnaire d’actifs ABC Arbitrage. C’est après un passage chez BlaBlaCar qu’il a intégré Aqemia.

Aqemia poursuit ses recrutements, et l’une des fonctions les plus étranges qu’elle cherche à pourvoir est celle de « chasseur de médicaments ». La nouvelle recrue devra utiliser la chimie computationnelle pour interagir avec la plateforme et découvrir de nouveaux médicaments.

