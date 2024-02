« J’ai arrêté de coder pour diriger les développeurs dans une banque et aujourd’hui, je ne trouve plus de travail »

J’ai vingt ans d’expérience comme technologue en banque d’investissement. Pourtant, je ne suis pas développeur. Ma spécialité, c’est de manager les développeurs. Maintenant que j’ai perdu mon job, je découvre que ce n’est pas une compétence très recherchée.

J’ai arrêté de coder il y a dix ans, car même si je n’étais pas mauvais en découpage de code, je savais que je n’étais pas exceptionnel. J’ai décidé de me concentrer sur mes forces, à savoir gérer les développeurs seniors, et veiller à ce que mes équipes fassent ce qu’on leur demande. Dans la banque, c’était très simple : en logiciel, chaque équipe compte une personne qui lève les obstacles, organise les flux de travail et va aux réunions. Et cette personne, c’était moi.

Maintenant que la banque n’a plus besoin de moi, je suis en train de découvrir que cette fonction n’existe apparemment pas dans les fintechs de petite taille ou dans les hedge funds. Ils ne semblent pas avoir de manager pour les développeurs, juste des développeurs seniors qui se gèrent eux-mêmes. C’est particulièrement le cas en hedge funds, où toutes les fonctions que je vois sont destinées à des gens qui sont sur le terrain au moins 80% de leur temps.

Que faire ? J’ai l’impression qu’il est trop tard pour retourner au code, et en plus je n’étais pas si bon que ça. Les banques recrutent peu en ce moment, et celles qui embauchent ne semblent pas avoir d’espace pour quelqu’un comme moi. – Je pense que c’est une erreur de leur part : de ma propre expérience, quand on laisse des développeurs faire ce qu’ils veulent, ils développent les mauvaises solutions car ils n’ont souvent qu’une compréhension insuffisante du business.

Alan Collins est un pseudonyme.

