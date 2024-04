Les postes qui paient le mieux dans la banque et les services financiers

Travailler dans la finance n’est pas qu’une question d’argent.

Et pourtant, c’est souvent le cas. Il est difficile autrement de convaincre les gens de s’engager pour des horaires infernaux. Mais paradoxalement, tous les employés d’une banque ne sont pas forcément banquiers – et il y a peu de chevauchements entre la fonction et les responsabilités d’un banquier et celles du grand nombre de non-banquiers employés dans d’autres départements.

Notre rapport 2024 sur les salaires et bonus, disponible au téléchargement, est en mesure de fournir des réponses à la question « qui gagne le plus ? ». Plus de 6 000 personnes travaillant dans tous les grands types d’établissements financiers (banques, fonds de private equity et hedge funds) dans tous les grands centres financiers, ont répondu à notre enquête.

Alors donc, quels sont les salaires les plus élevés en banque et en finance, et où décrocher les plus gros bonus et les meilleures rémunérations totales ? Le tableau ci-dessous est fondé sur les résultats de notre enquête.

(Nous rencontrons encore quelques problèmes pour afficher les tableaux sur mobile ; merci donc de consulter celui qui suit depuis un ordinateur).

1. C’est en hedge funds que l’on trouve les postes les mieux payés - 487k $

Les plus généreux d’après nos répondants sont les hedge funds. Les salaires moyens par personne ne sont “que” de 221k $, auxquels s’ajoutent des bonus moyens de 257k $, pour une rémunération totale de 487k $. Ce n’est guère surprenant – les postes en hedge funds sont connus pour être parmi les plus rémunérateurs de la finance. Même si les métiers des hedge funds comprennent de nombreuses fonctions « classiques », comme les opérations ou la conformité, on y trouve aussi des gestionnaires de portefeuille grassement payés et des analysts qui aident à identifier les opportunités d’investissement.

2. Rémunération moyenne en vente et trading macro : 485k $

Les postes en vente et trading macro sont ceux qui paient le mieux dans les banques, avec des salaires moyens de 263k $ et des bonus moyens (pour 2023) de 222k $. Les traders macro sont affectés à différents desks – forex, trading de taux d’intérêt et produits dérivés connexes. Ils effectuent leurs transactions en fonction des tendances macro-économiques plutôt que micro-économiques, celles qui ont une influence sur les produits de crédit. Ce sont eux qui essaient d’anticiper les grands changements économiques tels que les variations de taux d’intérêt, les retournements de tendance lors des élections ou d’autres événements marquants comme le Brexit, pour gagner de l’argent.

3. Rémunération moyenne en vente et trading actions : 401k $

En vente et trading actions, la moyenne des salaires atteint 223k $ et celle des bonus 178k $, en légère baisse par rapport à l’année précédente. Les traders actions comprennent les traders faiseurs de marché sur les actions des entreprises cotées sur les marchés boursiers comme NYSE, LSE ou HKEX (respectivement à New York, Londres et Hong Kong), et ceux travaillant sur les produits dérivés.

4. Rémunération moyenne en vente et trading crédit : 394k $

Les employés en vente et trading crédit ont touché en moyenne des salaires de 206k $ et des bonus de 189k $. Les transactions des traders crédit portent sur des obligations émises par les entreprises, qui peuvent être soit à haut rendement, soit investment grade. Ils tradent également les produits dérivés.

5. Rémunération moyenne en M&A : 378k $

Malgré une légère baisse des bonus sur un an, les banquiers M&A ont engrangé les salaires (206k $ en moyenne) et bonus (172k $) les plus élevés du secteur de la banque d’investissement, qui englobe également les marchés de capitaux. Comme leur nom l’indique, les banquiers M&A œuvrent aux côtés des entreprises qui souhaitent acquérir d’autres entreprises ou fusionner avec elles. Cela nécessite d’évaluer les cibles de l’acquisition pour à la fois attester de la compatibilité et produire des évaluations précises de l’acquisition. Les banquiers M&A occupant les fonctions les plus élevées approchent les entreprises pour leur suggérer des cibles à acquérir et apportent ainsi un volume d’affaires à la banque.

6. Rémunération moyenne en vente et trading de matières premières : 369k $

C’est la catégorie la moins bien rémunérée en vente et trading. Tout bien considéré, elle reste toutefois plutôt enviable, avec en 2023 des salaires moyens de 177k $ et une moyenne de bonus à 192k $ – la 2è pour les bonus l’an dernier. Les traders et vendeurs de matières premières exercent dans les salles de marché des banques, dans les hedge funds ou établissements de trading de matières premières, et effectuent des transactions autour de produits comme le pétrole, les céréales ou autres denrées alimentaires.

7. Rémunération moyenne en recherche actions : 353k $

Les professionnels de la recherche actions sont chargés de la valorisation des entreprises cotées en bourse. Ces valorisations les amènent à émettre des prix-cibles pour les actions d’une entreprise donnée, qui sont avant tout les prix « corrects » pour une action en fonction des prévisions économiques et financières. Le privilège de l’anticipation leur a rapporté en moyenne en 2023 218k $ en salaire et un bonus relativement modeste de 135k $.

8. Rémunération moyenne en DCM : 343k $

Les banquiers DCM ont touché en moyenne 204k $ en salaire et 140k $ en bonus. Ils travaillent sur la valorisation et l’émission d’instruments de la dette, tels que des obligations pour les marchés publics, connu également sous le terme de marchés de capitaux, afin de lever des fonds pour les entreprises, les gouvernements ou d’autres établissements (comme l’Université d’Oxfort, croyez-le ou non), qui cherchent à augmenter leur capital. Aux niveaux les plus élevés, les banquiers DCM approchent les entreprises pour leur suggérer des émissions DCM et génère ainsi une activité pour la banque.

9. Rémunération moyenne en gestion d’actifs : 313k $

Les gestionnaires d’actifs sont eux aussi généreux en matière de rémunération. Les salaires moyens en gestion d’actifs étaient en 2023 de 182k $, auxquels se sont ajoutés en moyenne 131k $ de bonus. Les gestionnaires d’actifs sont des gestionnaires de portefeuille qui investissent des sommes énormes pour le compte de fonds de pension, fonds souverains et investisseurs particuliers, dans les classes d’actifs les plus diverses – y compris des actions et obligations cotées. Au contraire des gestionnaires de hedge funds qui cherchent à tirer parti de tous les marchés, ils investissent en général dans l’espoir que le prix de l’actif dans lequel ils investissement augmentera.

10. Rémunération moyenne en ECM : 312k $

Les professionnels des ECM sortent quelque peu à la traîne derrière leurs comparses des marchés de capitaux, cousins de la banque d’investissement et les fonctions génératrices de revenus en front office. Leur salaire moyen a toutefois atteint 209k $, pour un bonus moyen de 103k $ - c’est plutôt honorable. Les banquiers ECM travaillent à la valorisation et l’émission d’actions sur les marchés boursiers, ou marchés de capitaux. Aux niveaux les plus élevés, ils approchent les entreprises pour leur conseiller des émissions d’ECM, générant aussi une activité pour la banque.

11. Rémunération moyenne en finance quantitative : 296k $

Les quants – autrement dit les professionnels de la finance quantitative - gagnent en moyenne 178k $ en salaire, soit plus que certaines fonctions génératrices de revenus. Leur bonus moyen se monte à 108k $. Les quants sont souvent des mathématiciens spécialisés qui créent des stratégies de trading (idéalement rentables) pour les banques. On trouve aussi des quants dans des fonctions non-génératrices de revenus, qui conçoivent entre autres choses les systèmes de gestion du risque.

12. Rémunération moyenne en risque : 276k $

D’après les résultats de notre enquête, les professionnels du risque ont enregistré une moyenne de 173k $ en salaire et 98k $ en bonus. Il existe toutes sortes de fonctions rattachées au risque en banque, parmi lesquelles le risque de marché, le risque de crédit, le risque de contrepartie et le risque opérationnel. Même si les postes en gestion du risque semblent plus importants dans le contexte chaotique de 2023, les bonus dans cette catégorie ont reculé de plus de 10 % par rapport à 2022.

13. Rémunération moyenne en private equity : 263k $

L’année 2023 n’a pas été bonne pour les fonds de private equity, mais leur rémunération « habituelle » n’a que peu souffert. Si la moyenne des salaires – 156k $ - et des bonus -107k $, les laisse hors des niveaux de rémunération généralement comparables à ceux des fonctions génératrices de revenus, c’est sans doute le carried interest (non concerné par nos questions) qui a le plus pâti des galères de 2023. Les fonds de private equity sont des « investisseurs alternatifs » qui investissent dans des entreprises non cotées en bourse ; ceci implique souvent une mise de fonds dans ces entreprises ainsi qu’une implication active dans leur gestion pour en augmenter la valeur.

14. Rémunération moyenne en finance : 230k $

L’équipe finance d’une banque est comparable à celle des entreprises hors du secteur bancaire : elle s’occupe de la comptabilité, de la paie, de la fiscalité, de la projection des revenus, et de l’audit entre autres. Et en tant que financiers du financier, ses membres touchent en moyenne 141k $ de salaire et 90k $ de bonus.

15. Rémunération moyenne en technologie : 230k $

Les bonus des développeurs logiciels en banque sont relativement modestes, « tout juste » 57k $. Les salaires sont en revanche plus élevés, en moyenne 153k $. L’équipe technologie d’une banque est un groupe assez large, comprenant tous les technologues – du support IT, qui assure le bon fonctionnement des ordinateurs liés à la génération de revenus, au personnel de haut niveau dédié à la cybersécurité. Elle peut également s’étendre aux fonctions de recherche et développement qui étudient les technologies de pointe, comme l’IA ou l’informatique quantique.

16. Rémunération moyenne en conformité : 198k $

En conformité aussi, les bonus sont relativement faibles, à 62k $. Un niveau toutefois compensé par un confortable salaire moyen de 136k $. Les personnels de la conformité en banque font en sorte que leurs collègues, dans les fonctions génératrices de revenus comme dans les fonction support, respectent la loi ou toute autre forme de réglementation applicable. Ils contrôlent les transactions et la communication, mais fournissent aussi une forme de support ou apportent conseil et formation aux employés de la banque.

17. Rémunération moyenne en opérations : 180k $

Malgré une hausse sensible de 16 % du bonus moyen à 59k $, les personnels des opérations sont les moins rémunérés de la banque et des services financiers, essentiellement en raison de leur salaire moyen de 121k $ - le plus faible enregistré pour cette étude. Dans une banque, l’équipe Opérations effectue tout le travail de fonds pour les fonctions génératrices de revenus, dont par exemple le règlement des transactions. Si une banque donne son accord pour prêter 100 millions de dollars à un gros client, les équipes Opérations sont celles qui s’assurent du transfert effectif de la somme du « point A » au « point B ».

Si vous êtes étudiant et que vous envisagez de travailler dans l’un des secteurs ou des domaines évoqués ici, rendez-vous sur notre guide des carrières destiné aux étudiants et jeunes diplômés.

