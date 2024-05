« Mon managing director est un tyran sociopathe qui a peut-être un problème de drogue »

like icon

Je m’exprime ici car je suis preneur de conseils et d’aide venant d’autres personnes du secteur. Je travaille pour une grande banque US sur le continent américain. Il est extrêmement difficile de travailler pour l’homme qui dirige la division de mon pays, mais la banque semble l’ignorer.

Nous sommes nombreux à nous sentir menacés par cet individu, mais nous avons peur de remonter quoi que ce soit par crainte de représailles.

Nous comprenons l’intensité qui règne dans le secteur bancaire, qui peut parfois générer beaucoup d’agressivité, mais tout ceci va bien au-delà des limites de la normalité. Non content de franchir la ligne rouge, il a l’air de vivre dans un environnement confinant à la psychopathie, affichant une conduite parfaitement immorale.

Il n’est pas rare de le voir transférer ses frustrations personnelles sur les autres au travail. Dans ses mauvais jours, l’intensité de son harcèlement et son besoin de nous humilier se trouvent tout simplement amplifiés. Les employés fondent souvent en larmes pendant ou à l’issue de conversations individuelles dont il est à l’origine. Il menace souvent de virer les gens et se met en scène avec celles et ceux qu’il n’aime pas.

Il a ses chouchous, souvent des gens qui lui ressemblent. Il a un comportement très différent avec les gays, les femmes ou les gens avec lesquels il n’est pas à l’aise. Dans ce cas, il sera cassant.

Nous pensons qu’il a peut-être un problème de drogue compte tenu de la violence de certaines de ses crises. Il peut parfois se montrer très menaçant et agressif.

Nous devrions pouvoir mettre ces problèmes en lumière via le feedback 360 au moment des évaluations. Mais nous n’y parvenons pas car il nous contraint à très bien le noter en nous menaçant tous s’il ressort mal classé.

Son comportement engendre de graves effets négatifs : plusieurs personnes de l’équipe développent des problèmes psychologiques, et la banque est devenue un environnement très toxique et malsain.

Nous sommes conscients que la meilleure chose serait de partir, mais bon nombre d’entre nous ont travaillé d’arrache-pied pendant des années pour décrocher ces postes, et ce marché n’offre guère d’alternative. Si quelqu’un peut nous conseiller…

Leo Orellana est un pseudonyme