La boutique française qui embauche les figures les plus en vue

Vous sortez d’une Grande École ou d’un autre établissement français d’élite ? Vous avez travaillé dans l’une des meilleures banques ou boutiques, à Londres ou à Paris ? Vous aimeriez travailler avec quelqu’un susceptible de connaître Emmanuel Macron ?

Il semble qu’Altamoda Partners soit en plein recrutement.

La boutique, fondée par l’ancien banquier de Rothschild Grégoire Heuzé après son passage éclair par l’antenne française de Centerview en 2021, a révélé hier l’arrivée de Stéphane Zeghbib, managing director ces dix dernières années chez Zaoui & Co. à Londres. De retour à Paris pour ce poste, Stéphane Zeghbib rejoint Altamoda comme partner. Il n’a pas donné suite à nos sollicitations pour commenter cet article.

Ce n’est pas la seule recrue de Grégoire Heuzé. Altamoda a consacré beaucoup de temps l’an dernier à faire venir de nouveaux juniors et VPs des plus grandes banques et des meilleures écoles ou universités françaises. Ce fut le cas entre autres de Guillaume Desombre, ex-associate chez Perella Weinberg (diplômé de Centrale Supelec et Columbia), de Julien Khabache (Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sciences Po) et d’Alessandro Phaedonos (ex-Rothschild, pur produit de Dauphine - PSL). La plupart d’entre eux sont juniors, entrés l’an dernier, mais l’arrivée de Stéphane Zeghbib comme nouvel associé laisse supposer que le recrutement se poursuit.

Nouvel acteur dans cet environnement, Altamoda n’apparaît évidemment pas dans le Top 10 des commissions M&A en France au premier trimestre. Son site internet indique cependant sa participation à au moins trois gros deals cette année, dont la fusion à plus de 4 milliards d’euros entre WebHelp et Concentrix.

Si vous cherchez à travailler avec les grandes figures françaises de la banque dans une nouvelle boutique plutôt confidentielle jusqu’ici, votre heure est peut-être venue.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: sbutcher@efinancialcareers.com in the first instance. Whatsapp/Signal/Telegram also available (Telegram: @SarahButcher)

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)