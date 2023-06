Les questions posées en entretien par les fonds de private equity

Tout le monde veut décrocher un poste en private equity.

Mais la concurrence est rude. Blackstone, l’un des rares fonds de capital investissement à proposer un programme jeunes diplômés, est aussi l’un des derniers sur lesquels nous nous sommes penchés. Et le verdict est sans appel : le taux d’acceptation est de 0,6%, même inférieur à celui de Goldman Sachs, qui culmine à 1,27%.

Le private equity bénéficie d’un énorme pouvoir d’attraction pour une bonne raison : on y gagne beaucoup d’argent, en termes de salaire, de bonus et d’un troisième paramètre, le fameux carried interest. Chez les meilleurs fonds de PE, cela peut représenter des dizaines de millions sur la durée de vie d’un investissement. On y travaille aussi moins qu’en banque, même si pour le temps de travail, ce sont les hedge funds qui tirent leur épingle du jeu.

Si vous aussi voulez rejoindre le private equity, il faudra passer le cap de l’entretien, dont la réputation n’est plus à faire en matière de difficulté. Nous nous sommes entretenus avec Kévin Romanteau, ancien analyst en banque d’investissement chez Citi en EMEA et auteur d’un livre sur les carrières en banque. Objectif : comprendre les questions quasi incontournables posées pendant les entretiens en private equity. Voici celles qu’il faut retenir :

Questions générales

Pourquoi voulez-vous travailler en private equity ?

Pourquoi notre fonds ?

Qu’est-ce qui, dans votre dernière expérience, fait que vous puissiez convenir à notre établissement ?

Lesquels de nos secteurs vous intéressent le plus ?

Quelles sont selon vous les caractéristiques indispensables à la réussite d’un professionnel en private equity ?

Que dirait votre ancien boss si je l’interrogeais sur vos axes d’amélioration ?

Êtes-vous réticent ou enclin au risque ?

Dans quels contextes êtes-vous le plus enclin au risque et pourquoi ?

Qu’aimez-vous faire durant votre temps libre ?

Questions spécifiques aux deals

Parlez-moi d’un deal auquel vous avez participé dans votre dernier poste et du positionnement de l’investissement.

Pensez-vous que c’était un bon deal ?

L’acquéreur a-t-il payé trop cher ?

Parlez-moi des synergies de l’investissement

Parlez-moi de l’un de nos investissements que vous aimez/n’aimez pas et expliquez pourquoi.

Quel secteur/quelle entreprise devrions-nous envisager en ce moment ?

Quels avantages à faire cet investissement ?

Quels sont les risques ?

Comment structureriez-vous le deal ?

Quelles mesures prendriez-vous pour motiver l’encadrement ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de l’utilisation de la dette mezzanine dans le financement d’une transaction ?

Dans quels cas l’envisageriez-vous ?

Quels aspects devrais-je prendre en considération ?

Questions techniques

Qu’est-ce qui fait un bon candidat à un LBO ?

Présentez-moi le mécanisme d’un modèle LBO.

Expliquez-moi le calcul du free cash-flow.

Comment modélisez-vous les PIK ?

Quelles sont les trois questions que vous poseriez au PDG d’une entreprise dans laquelle vous envisageriez d’investir ?

Comment décideriez-vous du montant de LBO à utiliser pour bâtir la structure de capital d’une entreprise ?

Quel est selon vous le point auquel les prêteurs accordent le plus d’importance lors de l’évaluation de la structure du capital ?

Citez-moi quelques-unes des raisons pour lesquelles les multiples d’EBITDA peuvent différer suivant les secteurs d’activité.

