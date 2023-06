Les VP et MD confrontés à des analysts particulièrement agaçants

L’histoire de la nouvelle génération de jeunes talents qui agace par-dessus tout est vieille comme le monde, et vaut dans tous les secteurs sur tous les continents.

C’est sans doute George Orwell qui l’a le mieux exprimée : « chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante. » Le problème, c’est que la « Gen Z » est … particulièrement agaçante, et surtout en banque.

Wais Achikzad, ancien VP chez JPMorgan, s’est attelé à estimer jusqu’à quel point les banquiers de la Gen Z tapent sur le système de leurs supérieurs. Au cours des derniers mois, il s’est entretenu avec 22 personnes occupant des fonctions d’encadrement aux échelons VP et MD, et gérant des équipes de 5 à 200 personnes.

La grande majorité de ses interlocuteurs (18 sur 22) considéraient la part de leur fonction liée au management comme l’aspect le moins intéressant de leur job. Une grande majorité d’entre eux (16 sur 22) ressentait une frustration particulière vis-à-vis de « la nouvelle génération d’employés », dont ils ne pensaient qu’elle réussirait dans le secteur.

La différence entre ce que dit Wais Achikzad et votre vieux tonton baby-boomer qui fulmine pendant le dîner contre ceux qui ont construit ce foutu pays, c’est bien que le premier – Wais Achikzad donc - se soucie des jeunes. « Il y a moyen de remédier à tout cela , » dit-il, mais « l’encadrement des banques n’a pas évolué – pas plus que la culture d’ailleurs. »

Pour Wais Achikzad, les VP et MD qui dirigent la Gen Z en banque sont confrontés à des problèmes d’engagement. « Ce que diraient mes anciens collègues sur leurs frustrations vis-à-vis des jeunes talents, » dit-il, c’est « qu’ils ne sont pas aussi impliqués qu’ils le devraient et se laissent facilement distraire. »

Le TDAH dans cette génération est un vrai problème, avec des conséquences très réelles. « Les statistiques montrent que les éléments de la Gen Z quittent le secteur plus rapidement qu’aucune autre génération ne l’a jamais fait – ou alors jouent au quiet quitting – qui mène au désengagement et à un manque de productivité. »

La haute finance a toujours attiré la crème de la crème. Si même le surhomme recruté par les banques d’investissement n’est pas capable, avec son intelligence dans le quartile supérieur, son endurance et sa créativité, de supporter la « traditionnelle » semaine de 80 heures – qui le sera ?

Comme le souligne Wais Achikzad, « ils ne veulent pas faire le nécessaire pour avoir les résultats qu’ils visent, » qui répondent aux doux noms de rémunération et promotion rapide. Sans compter que les zoomers – autrement dit la génération Z - sont une « génération qui a un problème à venir au bureau à la fréquence qui leur est imposée. »

Mais y a-t-il vraiment quelqu’un pour tenter d’y changer quelque chose ?

Eh bien Wais Achikzad, du moins on l’espère. En partenariat avec Kasia Siwosz, elle-même ancienne banquière d’investissement, il essaie d’apprendre aux grands noms de la banque, des hedge funds et de la gestion d’actifs toute une série de procédures : les règles des zoomers. La signification exacte reste vague – le programme est toujours en cours d’élaboration – mais l’idée est de réussir l’assimilation entre la génération TikTok et la précédente.

« Si nous n’adaptons pas nos échanges et notre relationnel à notre nouvelle génération de talents, ils n’exploiteront jamais leur potentiel, » conclut Wais Achikzad. On n’ose pas l’imaginer !

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: Zeno.Toulon@efinancialcareers.com in the first instance.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)