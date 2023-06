Un acteur du trading quantitatif qui rémunère en moyenne à 780k € en passe d’ouvrir un bureau à Paris

Jane Street envisage d’ouvrir un bureau à Paris. Dans un article publié fin mai, Les Échos expliquent que l’établissement de trading pour compte propre, dont la réputation n’est plus à faire en matière de rémunérations exorbitantes, projette de s’installer en France. Les premiers employés de l’antenne française seront sans doute les cinq traders basés aux Pays-Bas depuis la concrétisation du Brexit.

Jane Street n’a pas donné suite à notre demande de commentaire sur ses visées en France, mais certains observateurs qui suivent l’établissement de trading depuis longtemps se demanderont sans doute pourquoi cela a pris aussi longtemps. Jane Street est connue pour embaucher les tout meilleurs mathématiciens et quants, et il se trouve que les tout meilleurs mathématiciens et quants sont connus pour venir de France. Sur le papier donc, tout est en parfaite adéquation.

Sans surprise donc, bon nombre des traders de Jane Street soit viennent de France, soit y ont fait leurs études. C’est entre autres le cas d’Ameni Takouri, sales tradeuse diplômée de l’ESLSCA Business School Paris, et de Kevin Burri, trader fixed income français. Tous deux sont aujourd’hui à Londres. Le bruit court qu’on parle discrètement français dans les bureaux de Jane Street de par le monde ; et aussi que les gens ont souvent tendance à y circuler pieds nus…

Le bureau d’Amsterdam compte également dans ses rangs Mathieu Dammien, ex-trader de SocGen et diplômé d’HEC. Lui aussi pourrait avoir envie de revenir vers le sud en cas d’ouverture d’un bureau à Paris.

