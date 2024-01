« Ma fille est très mécontente de son bonus chez Goldman Sachs »

Ma fille travaille chez Goldman Sachs, et elle est très mécontente de sa rémunération.

Elle est diplômée d’une des meilleures écoles et a décroché un poste au sein d’un desk de trading il y a quelques années. À la découverte de son bonus la semaine dernière, elle a été très contrariée.

Elle me dit qu’elle n’est pas la seule. Elle a l’impression qu’elle méritait beaucoup plus et elle a donc commencé à faire circuler son CV. Elle a le sentiment que les juniors sont sous-payés alors que les managing directors sont toujours grassement rémunérés, et que ce n’est pas juste.

Selon elle, ce sont les erreurs de la banque de détail qui ont aggravé les choses pour elle et son groupe. Elle raconte que depuis son arrivée, la rémunération a baissé et que l’environnement de travail est bien moins plaisant – il y a moins de voyages et moins de sorties avec les clients.

Ma fille a de multiples atouts. Je suis sûre que d’autres banques voudront d’elle. Cela m’intéresserait de savoir si d’autres personnes se trouvent dans le même cas.

Elizabeth Marshall est un pseudonyme.

