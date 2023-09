Barclays Paris fait main basse sur un trader électronique d’HSBC à Düsseldorf

Travailler dans une banque britannique en Allemagne pourrait donner envie de… travailler pour une banque britannique en France. Surtout quand on est trader.

Le trader en question, c’est Felix Lorenz. Entré chez HSBC à Düsseldorf il y a à peine six ans, il y avait été nommé Responsable du Trading électronique pour l’Europe continentale moins de quatre ans après son stage d’étudiant. Il a rejoint Barclays à Paris le mois dernier, au poste d’Electronic Sales Trader.

En juin, Barclays avait déjà intégré à ses effectifs parisiens Édouard Laharrague, Global Equities Sales Trader en provenance de BMO Capital Markets, la banque d’investissement filiale de la Banque de Montréal.

Partir à Paris plutôt que rester en Allemagne - le choix de Felix Lorenz n’a en fait rien de très surprenant. La capitale est (probablement) la destination favorite des traders en Europe continentale, alors que bon nombre d’établissements, Morgan Stanley en tête, et quelques grands hedge funds, y renforcent leur présence. Les rémunérations y sont aussi plus élevées (en Allemagne, les meilleurs financiers sont en réalité distancés par ceux basés en Italie et en Espagne) et il est par ailleurss plus difficile de licencier. Et cerise sur le gâteau, en dépit d’une année assez épouvantable pour le monde en général et l’économie en particulier, les banquiers et traders parisiens étaient plutôt optimistes quant à de possibles augmentations de bonus fin 2022.

Selon Bloomberg, Barclays prévoit d’augmenter ses effectifs d’environ 200 personnes à l’horizon 2025/2026, doublant ainsi quasiment sa présence dans la Ville Lumière. Elle examine également les possibilités de transférer l’intégralité de son siège européen dans la capitale, (en partie) du fait de son installation dans le nouveau bâtiment du 52 avenue Hoche, prévue pour la fin de l’année.

