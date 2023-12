Aux credit traders européens les plus fortes hausses de bonus ; aux banquiers US les plus fortes baisses

Il est bientôt temps pour nous de partager les résultats de l’enquête eFinancialCareers sur les attentes de bonus, qui ne sauraient tarder.

En attendant, le cabinet de recrutement Options Group vient de publier son propre rapport sur les bonus 2023, et c’est une bonne nouvelle pour les credit traders européens.

Le rapport d’Options Group s’appuie sur des données collectées à partir de sa propre enquête auprès de managing partners et responsables d’équipes produits dans les banques aux États-Unis, en EMEA, Asie, Amérique latine, Australie et en Inde. Comme le montre le tableau ci-dessous, les résultats de l’enquête suggèrent que ce sont les bonus du credit trading européen qui sont susceptibles d’enregistrer la plus forte hausse cette année par rapport à 2022 (+ 9,9%). Et ceux des divisions banque d’investissement US la plus forte baisse (- 22%).

Résumé Options Group de l’évolution des rémunérations annuelles dans le monde, par région et par produit

Source : Options Group

Les chiffres ci-dessus sont des moyennes. Pour un trader en Asie, il peut y avoir de l’espoir. Selon Michael Karp, CEO d’Options Group, il y aura sans doute un « degré élevé de différenciation » dans les bonus cette année. Les bons éléments seront payés ; les mauvais et les médiocres n’auront rien.

Michael Karp note qu’à tous les niveaux, il semble que les banques conservent des enveloppes de bonus stables pour 2023 par rapport à celles de 2022. C’est la conséquence de la difficulté qui perdure à recruter des profils solides. « Les viviers de talents limités dans certaines divisions pourraient signifier que le recrutement visant à remplacer les départs est quasiment impossible, » dit-il. C’est pourquoi les banques doivent s’assurer que leurs meilleurs éléments ne partent pas.

Toujours selon Michael Karp, le marché londonien sera l’objet de toutes les attentions durant la session de bonus à venir. Après la levée du plafonnement des bonus imposé par l’UE, de nombreuses banques de Londres seront libres de verser de plus gros bonus dans le cadre de la rémunération totale. Ceci impliquerait toutefois qu’elles réduisent les salaires et les avantages. Cela pourrait prendre un peu temps avant de devenir effectif. « Au bout du compte, les banques voudront réduire les coûts fixes et les personnels expérimentés commenceront à envisager de bouger. Ce sera le retour de l’attrition naturelle dans tous ces établissements, » prédit-il.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)