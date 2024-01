Moral en berne : le temps de travail excessif en cause, mais le manque de travail aussi

Après la période d’hibernation de l’hémisphère nord, il n’est malheureusement pas rare de voir le début janvier marqué par le doute. D’une certaine manière, c’est une auto-évaluation classique après une pause dans la vie normale. Mais si vous travaillez dans la finance, ce peut être plus grave pour deux raisons : votre temps de travail effectif, et celui que vous considérez comme approprié.

Selon une étude publiée en fin d’année dernière par des universitaires sud-coréens, les semaines interminables ne sont pas la seule cause de ces baisses de moral ; le décalage avec le temps que vous souhaitez passer à travailler y serait aussi pour quelque chose.

Si les personnes travaillant plus de 64 heures par semaine présentent donc un risque plus élevé de déprime, celles qui font moins de 28 heures par semaine peuvent elles aussi être concernées. Plus grand sera le décalage entre le réel et l’idéal, plus grand sera le risque.

Dans des métiers comme ceux des services financiers, attirant souvent des gens qui (à tort ou à raison) cherchent une forme d’auto-validation dans les semaines de travail interminables, le phénomène risque de toucher non seulement ceux qui seront sursollicités en 2024, mais aussi ceux qui ne le seront pas suffisamment. Voilà pourquoi certaines personnes qui quittent la banque pour rejoindre le secteur réputé plus facile du corporate development ont du mal à s’y faire.

Comme le montre le graphe ci-dessous, issu de l’étude, le nombre d’heures de travail optimal par semaine se situerait entre 40 et 46 heures. Toutefois, cela vaut pour tous les secteurs et n’a rien de spécifique à la finance.

Malgré tout, la conclusion générale reste sans doute valable. La baisse de moral est causée par un décalage entre le nombre d’heures de travail effectif et le nombre d’heures de travail souhaité. Pour vous sentir épanoui cette année, il serait de bon ton de faire correspondre les deux.

[V: Personnel déprimé (en %), H: Temps de travail hebdomadaire]

