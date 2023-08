« Les MD de ma banque ne s’intéressent qu’à leurs propres bonus »

Je travaille pour une grande banque américaine qui a récemment licencié. D’une certaine façon, c’est ce genre de mesure qui crée une mauvaise ambiance en interne.

La banque se targue d’avoir une politique de réduction d’effectifs parfaitement transparente, mais c’est loin d’être le cas – c’est totalement bureaucratique. Les têtes au sommet de la pyramide, au niveau MD, prennent des décisions sans avoir toutes les informations. Les pontes ne parlent pas de réductions à ceux qui se trouvent deux ou trois échelons en dessous. Ils n’ont d’intérêt que pour leurs bonus, et ils ne prêtent pas la moindre attention aux vrais problèmes – dont certains que nous avons soulevés il y a des semaines, voire des mois.

Tandis que les MD poursuivent allègrement les suppressions de postes en ignorant les vrais problèmes, ceux du bas de l’échelle encaissent les coups. L’encadrement supérieur de la banque doit licencier celles et ceux qui ignorent les opportunités de changement, plutôt que celles et ceux qui ne sont pas capables de traiter les problèmes en raison de leur ancienneté.

Le pire, c’est que pendant qu’ils licencient ceux qui n’ont aucune responsabilité dans la situation actuelle, et qui ont essayé d’apporter des solutions, ils recrutent aussi de nouveaux employés expérimentés. Il y a vraiment un truc qui déraille ici – on veut faire partir les employés qui ont fait preuve de loyauté, et en engager de nouveaux pour les remplacer. Il y a de sérieux problèmes de leadership. Ils savent crier sur les gens, mais ils n’essaient même pas de comprendre la cause profonde de leur problème. La seule chose qui les intéresse, c’est leur propre bonus.

Robbie Margolis est un pseudonyme.

